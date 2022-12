Il ministro Giorgetti ha illustrato il maxiemendamento con cui si ritocca la Manovra, con “misure di carattere sociale significative”. Via la soglia di 60 euro per l’utilizzo del Pos, si allarga la platea per il taglio 3 punti del cuneo fiscale. Salgono, invece, a 600 euro le pensioni minime per gli over 75.

Il Reddito di cittadinanza sarà per 7 e non 8 mensilità. Proroga della Cilas per il Superbonus fino al 31 dicembre. Il voto di fiducia potrebbe arrivare fra giovedì e venerdì, all’antivigilia di Natale. Il Senato completerà l’approvazione prima di Capodanno.

Pos

Si potrà continuare a pagare con il bancomat anche il caffè. L’interlocuzione con l’Ue ha spinto l’esecutivo a eliminare la soglia di 60 euro entro la quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare di usare il Pos, e ora si studiano forme di ristori per gli operatori che avranno l’onere delle commissioni.

Tetto al contante

Il tetto al contate resta a 5mila euro. “Il governo – ha aggiunto il ministro Giorgetti – è disponibile a un confronto con la commissione Bilancio per quanto riguarda una soluzione compatibile con la normativa e gli impegni assunti dal precedente governo sul Pnrr”.

Mutui

Nel maxi-emendamento il governo ha ripristinato una vecchia norma del 2012 che permette per i contratti dei mutui ipotecari di tornare dal tasso variabile al tasso fisso.