Manduria, 62enne si masturba davanti a ragazzine: viene picchiato e muore in ospedale

È deceduto ieri all’ospedale Giannuzzi di Manduria l’uomo di 62 anni trovato ferito al volto domenica sera nel quartiere archeologico della città. L’uomo, originario di Napoli e in cura presso una comunità locale per problemi di alcolismo, sarebbe stato aggredito sabato scorso nei giardini pubblici.

Manduria, 62enne si masturba davanti a ragazzine: viene picchiato. Muore in ospedale

Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe compiuto gesti di autoerotismo di fronte a un gruppo di ragazze minorenni sedute su una panchina, attirando l’attenzione. Il fidanzato di una delle ragazze, in seguito, avrebbe reagito picchiandolo. Ferito al volto, il 62enne sarebbe stato poi portato in ospedale, dov’è deceduto. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e identificato i giovani coinvolti nell’episodio. Le indagini mirano a stabilire se la morte sia direttamente collegata all’aggressione subita.