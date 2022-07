Un “Mamma ho perso l’aereo” in salsa italiana. Mamma e papà partono per le vacanze e dimenticano il figlio di 7 anni a casa.

I protagonisti di questa vicenda sono due genitori bolognesi che nella fretta e nella foga di partire non si sono accorti di aver lasciato il bambino a casa.

Partono per le vacanze e lasciano figlio a casa

La vicenda è accaduta sabato mattina a Bologna. La famiglia si è così organizzata per partire: il papà sarà in camper con il figlio mentre la mamma li seguirà in auto così che potevano poi muoversi più agevolmente nella località di vacanza. Il bambino che doveva fare il viaggio con il papà, chiede però di scendere e di stare con la mamma in auto. Il padre lo accontenta, gli dice di scendere dal camper e raggiungere l’auto della madre ma non si era accorto che la donna era già partita da qualche minuto.

Il piccolo dunque è rimasto da solo in strada dopo che anche il padre si è messo in viaggio. Da solo e in lacrime, il bimbo attira l’attenzione di alcuni passanti che così corrono in suo aiuto. Contattati dai carabinieri, i genitori sono subito tornati indietro a recuperare il bambino, l’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni che avvierà mirati approfondimenti per assicurarsi che un episodio simile non si ripeta più, che si sia trattato soltanto di un irripetibile incidente e soprattutto che il piccolo viva in un ambiente sicuro e affidabile.