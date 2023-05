Non accenna a fermarsi l’escalation di furti e rapine che si sta registrando ormai da settimane nell’area Nord di Napoli. A Sant’Antimo si contano ben due raid nella notte: il primo, in ordine cronologico, è una rapina messa a segno in una tabaccheria presente in piazza della Repubblica.

Malviventi scatenati a Sant’Antimo: rapina in una tabaccheria e furto alle “4 Forme”

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, che indagano sul caso, un malvivente – con casco integrale e armato di una pistola – avrebbe atteso l’orario di chiusura per entrare in azione. Sotto la minaccia dell’arma, il rapinatore avrebbe intimato al titolare di consegnargli l’incasso della giornata. Con il bottino tra le mani si sarebbe dato poi alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Il secondo raid, invece, è un furto realizzato da un gruppo di malviventi – composto da 6 persone – nella palestra “4 Forme”, situato in via delle Azalee.

I balordi hanno agito intorno alle 00.30. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dei locali e che ora potrebbe essere analizzata dalle forze dell’ordine al fine di individuare i criminali.

Dal filmato si vedono chiaramente i malfattori – con tute, cappucci e lampade frontali – forzare la porta in vetro posta all’ingresso per poi accedere agevolmente all’interno della sala da ginnastica. La sequenza dura poco più di un minuto, tempo impiegato dai malviventi per rubare il fondo cassa del fitness bar – ben 400 euro – e darsi poi alla fuga. Prima di andarsene, però, la banda ha devastato attrezzature e sale. Un ulteriore danno, non ancora stimato, per i gestori della palestra che dovranno sostenere ulteriori spese.