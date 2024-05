Le attività commerciali del Corso Durante di Frattamaggiore sono sotto attacco. Nella notte tra sabato e domenica la vetrina di un negozio di cosmetici è stata mandata in frantumi da alcuni colpi di pistola mentre la vineria “Decantami” è stata svaligiata dalla banda della Fiat Multipla.

Malviventi in azione a Frattamaggiore: vineria svaligiata e spari contro una profumeria

I balordi hanno prima raggiunto il cocktail bar che sorge tra via Montegrappa e corso Durante e impugnando bastoni in ferro hanno spaccato le vetrine del locale. Una volta all’interno, i criminali hanno rubato salumi, formaggi, vini pregiati e la cassa, ma anche telefoni per un ammontare di circa 3mila euro di danni.

Uno dei titolari della vineria si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare l’accaduto: “Il corso Durante dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra amata città ma le istituzioni locali sono più interessati a coltivare i loro interesse che a tutelare i cittadini e le attività”.

“È chiaro che c‘è un problema di sicurezza a Frattamaggiore e in tutta l’area a Nord di Napoli – commenta il parlamentare -. I sindaci devono sedersi ad un tavolo con il Prefetto per studiare un piano che tuteli cittadini e commercianti e combatta l’inarrestabile ondata di furti e criminalità”.

Gli altri raid

I ladri, come documentano le telecamere dei sistemi di videosorveglianza in zona, si sono poi diretti verso il negozio di cosmetici “Wycon” in corso Durante che dista a pochi metri dalla vineria. Qui, nonostante i colpi dei bastoni ferrati, non sono riusciti a mettere a segno il colpo. In compenso, però, hanno danneggiato gravemente le vetrine del negozio. La notte “criminale” della banda è proseguita fino ad Arzano. In via Ferrara i ladri hanno spaccato le vetrine di una barberia, rubando la cassa e prodotti per i capelli. Sui i tre colpi indagano le forze dell’ordine.