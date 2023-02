Maluma in concerto a Napoli. Il cantante latino sarà ospite, per la prima volta in Italia, al festival Brutal. Il format che ha spopolato a Ibiza, con oltre 50mila spettatori nell’ultima edizione, approda nella città partenopea.

Maluma in concerto a Napoli: sarà ospite del festival “Brutal”

L’evento è in programma domenica 16 luglio 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, con meglio della scena latin e urban internazionale. Nelle prossime settimane verranno annunciati altri artisti che completeranno la line-up dell’evento (biglietti disponibili dal 24 febbraio ore 11 sui circuiti Ticketone, ETES e Go2).

Maluma, al secolo Juan Luis Londoño Arias, è un cantautore e personaggio televisivo originario di Medellin. È l’artista maschile latino-americano più seguito sui social media, con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 62 milioni di follower su Instagram.

Vincitore di un Latin Grammy, ha venduto in tutto il mondo oltre 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno dei nomi di punta della musica latino-americana, reggaeton e urban. È l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al 1° e al 2° posto nella classifica Latin Airplay di Billboard, che l’ha visto conquistare il vertice 21 volte. Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di uno YouTube Diamond Play Button Award. Con il Maluma World Tour ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo.