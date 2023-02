Dopo due mesi di stop, Marco Calone torna a cantare e ad esibirsi per il suo pubblico. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante neomelodico attraverso un post sui suoi canali social.

Dopo due mesi di stop, Marco Calone torna a cantare: “Ora torno a vivere”

“Stasera, quasi due mesi dopo, torno a cantare, torno al lavoro, torno a vivere! Ho un effetto dentro che non posso descrivervi. È tutto molto strano. Sono tornato“, ha scritto Calone su una foto che lo ritrae nel lettino d’ospedale, con la mano destra che fa il gesto del pollice alzato.

A gennaio l’artista era stato operato per una cisti alle corde vocali e una discheratosi, che lo hanno costretto a tenere a riposo assoluto la voce.

“Hanno rimosso un polipetto e una cisti alle corde vocale destra e una discheratosi a quella sinistra dovuto al forte stress lavorativo fatto in questi 7 anni, c’è l avevo già da un po’ ma non è sapevo nulla. ( a pensare che ho affrontato un palapartenope così con la grazia di Gesù ) ora sono totalmente pulito e fresco come una rosa ora dovrò far silenzio assoluto per 48H”, aveva scritto Calone. Ieri sera il cantante è tornato ad esibirsi per il suo amato pubblico. Sulla sua pagina Facebook è apparso un video in cui Marco Calone canta una delle sue canzoni.

Leggi anche