Giornata di allerta meteo anche per l’area nord di Napoli. Questa mattina si registrano i primi disagi tra Melito, Giugliano e Villaricca. Dopo le abbondanti piogge di queste ore, si segnalano allagamenti in diverse zone della provincia.

Maltempo tra Giugliano, Melito e Villaricca: disagi e allagamenti. Sprofonda via Appia

Situazione critica in via Colonne, dove la strada si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Decine gli automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo. Saltato anche un tombino. Si allaga anche via Fratelli Maristi, al confine con Villaricca.

I danni maggiori si registrano in queste ore lungo la via Appia, arteria di collegamento tra la provincia di Napoli e di Caserta. Il manto stradale ha ceduto nei pressi del cantiere Eav sotto il peso delle piogge torrenziali. Un’automobile è rimasta impantanata e un escavatore all’interno del cantiere è sprofondato in un’altra voragine. Pesanti i disagi alla circolazione. Per fortuna nessun ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Sant’Antimo e i vigili del fuoco del distaccamento B2 Orientale. In corso accertamenti. Non ci sono feriti.