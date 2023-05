La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare anche per domani i Centri Operativi Comunali, di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala operativa regionale e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si segnala, in considerazione dei possibili danni alle coperture e alle strutture esposte agli eventi atmosferici, di voler assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e di tutte le misure previste.