Ha già causato i primi danni il maltempo che si è abbattuto questa notte sulla Campania, causando notevoli disagi alla popolazione. Allagamenti importanti si registrano lungo la fascia costiera giuglianese: in particolare in via Madonna del Pantano, a Varcaturo, è stato impossibile per i residenti passeggiare a piedi o andare al lavoro in auto. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 4 del mattino.

Maltempo, allagamenti e alberi caduti tra Napoli e Caserta: disagi alla popolazione

Gravi danni in via Carrafiello, sempre sulla fascia costiera giuglianese, dove l’acqua è entrata nei garage, danneggiando porte in ferro, auto e scooter in sosta. “La colpa è delle serre in via Gelsi che inondano della loro acqua tutta via Carrrafiello, anche quando piove solo un po’. Paghiamo le tasse come tutti. Abbiamo investito qui per vivere con la nostra famiglia. Non è giusto vivere in una condizione così terribile”, racconta un residente.

In via Ripuaria, invece, il vento forte ha sradicato un albero che è caduto su un’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’arteria stradale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dell’arbusto. Auto completamente sommerse dall’acqua a Villarrica, tra via Roma e via Corigliano.

Disagi nell’agro aversano e a Caserta

Non va meglio ad Aversa: anche qui il vento forte ha provocato danni notevoli, in particolare si registrano alberi caduti in viale Europa. Uno di questi ha perfino colpito un furgone. In viale Kennedy, invece, le raffiche di vento hanno piegato un palo dell’illuminazione pubblica. Situazione analoga anche a Caserta, dove inoltre pare ci sia stata anche l’interruzione dell’energia elettrica per alcune ore durante la notte.

Le previsioni

La tempesta Ciaran visiterà il nostro Paese almeno fino a domenica, con piogge e vento forte. Per la giornata di oggi è stato diramato un avviso di allerta meteo di colore Arancione, valido fino alle 21 di questa sera. In molti Comuni, come quello di Napoli, i sindaci hanno disposto per motivi di sicurezza la chiusura di parchi pubblici e scuole di ogni ordine e grado.