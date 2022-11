Il nubifragio degli scorsi giorni è già un ricordo. L’autunno, dopo la breve parentesi del maltempo, tarda ad arrivare. Già da domenica 6 novembre, dopo l’allerta meteo, si è assistito a una rapida ripresa delle temperature e al ritorno del bel tempo su gran parte dell’Italia. Ci attendono settimane di clima mite e valori al di sopra della media stagionale. Inizia ufficialmente la “novembrata”.

Torna l’anticiclone africano, arriva ora la novembrata

In arrivo nuova aria calda dal Nord Africa. L’anticiclone torna così prepotentemente a occupare la scena meteorologica di mezza Italia. Se le temperature minime sono decisamente in calo, soprattutto di mattina e di sera, punte di 5 o 6 gradi a Milano o Bologna, durante il giorno la colonnina di mercurio toccherà i 20 gradi in molte città della Penisola. Soprattutto al Centro-Sud, si sfioreranno anche i 25/27 gradi, in particolare in Sicilia, Sardegna e Calabria. Lentamente anche il rialzo termico riguarderà anche le minime. “Di notte e al primo mattino i valori invece torneranno a salire oltre i 12-13°C, specie al Nord, ma anche di più altrove”, ha dichiarato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò.

Maniche corte e bel tempo come a ottobre. Al punto da far parlare di “novembrata”, cioè la persistenza di un clima anticiclonico di origine africana che staziona in Italia anche in pieno autunno, a distanza di settimane dalla fine dell’estate. “È un termine che abbiamo coniato per indicare un periodo anomalo in pieno autunno e caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano sull’Italia – sottolinea il meteorologo – Se il mese scorso si è parlato di ottobrata, vien da sé che ora è il turno della novembrata”.

Quanto durerà

Le previsioni a lungo termine non funzionano, si sa. Di sicuro fino a metà novembre assisteremo a giornate di sole e caldo fuori stagione. A partire da metà della prossima settimana, tra il 16 e il 17 novembre, invece una corrente fredda dalla Russia potrebbe fare irruzione al Centro Sud e nelle regioni adriatiche portando un abbassamento termico e le prime nevicate anche a quote più basse. Gli esperti, però, non garantiscono sull’affidabilità degli scenari di fine mese. Ciò che è certo è che l’alta pressione non dovrebbe resistere a medio-termine. Anche se il vero inverno potrebbe arrivare soltanto a gennaio, tra fine novembre e dicembre potremmo registrare l’arrivo di importanti perturbazioni.