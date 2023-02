La morte prematura dell’ex maresciallo dell’Aeronautica, Angelo Del Giudice, lascia increduli parenti ed amici. L’uomo, 59 anni, pensionato, è deceduto improvvisamente mentre era in casa.

Malore nel casertano, Angelo muore improvvisamente davanti a moglie e figli

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 febbraio. Il 59enne viveva nella frazione Caturano di Macerata Campania al confine con Recale. Secondo una prima ricostruzione, Angelo sarebbe stato colto da un forte dolore al petto e successivamente il suo cuore si è fermato a causa di un arresto cardiaco.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza allertata dai familiari, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima, molto conosciuta e stimata in città, lascia la moglie e due figli. Come riporta Edizione Caserta, i funerali di Angelo Del Giudice si terranno domenica 5 febbraio alle 9 di mattina presso la chiesa della frazione Caturano, San Marcello Martire.