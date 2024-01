Si chiamava Nicola Baldascino ed era di Casal di Principe il detenuto morto stroncato da un malore presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un caso che accende di nuovo i riflettori sulle condizioni di sicurezza e di assistenza all’interno delle carceri.

Malore in carcere, Nicola muore a 46 anni. “Situazione sanitaria allarmante”

Nicola aveva 46 anni. A dare la notizia del decesso è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del segretario sindacale Sappe del carcere sammaritano Vincenzo Berrini: «Il pur tempestivo intervento dei nostri Agenti di Polizia Penitenziaria di servizio non ha purtroppo impedito la morte del detenuto», commenta.

«La situazione sanitaria nelle carceri resta allarmante, come hanno anche confermato in più occasioni anche gli esperti della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria: altro che emergenza superata», afferma invece il segretario generale del Sappe Donato Capece.

Lutto a Casal di Principe

Come spiega Edizione Caserta, Baldascino aveva ottenuto il permesso per recarsi ad un centro specialistico nell’agro aversano ma purtroppo il malore non gli ha lasciato scampo nonostante l’intervento degli operatori specializzati. Sui social in tanto lo stanno ricordando in queste ore con grande affetto. “Che brutta notizia. Nicola che ti possa essere lieve la terra….sei stato una brava persona. Ci mancherai”, scrive Rosa.