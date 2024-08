Melito in lutto per la prematura scomparsa di Pasquale Montagnaro, il ragazzino di 11 anni che aveva accusato un malore mentre era in spiaggia ad Ischitella nel giorno di Ferragosto.

Malore in spiaggia a Ferragosto, Melito in lutto per la morte di Pasquale

Erano da poco trascorse le ore 13.30 quando alcuni presenti avevano dato l’allarme perché un ragazzo si era sentito male in acqua. Portato a riva, il ragazzino era in arresto cardiaco. Immediatamente sono scattate le segnalazioni al 118. Un infermiere fuori servizio in vacanza gli aveva praticato un massaggio cardiaco nell’attesa dei soccorsi.

Sul posto è giunta l’ambulanza della Intersecurity Onlus e l’auto infermieristica. Dopo diversi massaggi cardiaci, il ragazzino riprende il battito cardiaco. I sanitari lo caricano in ambulanza per portarlo nel vicino ospedale Pineta Grande. Durante il viaggio, Pasquale va altre due volte in arresto cardiaco ma arriva al pronto soccorso vivo seppur in condizioni gravi. Da qui il trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli, specializzato per i bambini.

Purtroppo Pasquale non ce l’ha fatta. È deceduto in ospedale dove era ricoverato da 2 giorni. Centinaia i messaggi comparsi sui vari gruppi social della città di Melito nelle ultime ore: “Non ci sono parole…e non ce ne saranno..mi stringo al vostro dolore x la prematura perdita del piccolo Pasquale è innaturale, inaccettabile. Sentite condoglianze alla famiglia”.