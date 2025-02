Malapolitica a Giugliano, in arrivo nuovi fascicoli alla Procura della Repubblica

Le maglie dell’inchiesta sui rapporti tra politica e camorra a Giugliano potrebbero allargarsi. E oltre i 51 indagati, di cui 25 arrestati, la direzione distrettuale antimafia ha intercettato e pedinato anche altri esponenti politici.

Malapolitica a Giugliano, in arrivo nuovi fascicoli alla Procura di Napoli Nord

Il faldone di oltre 1400 pagine prodotto dalla Procura di Napoli riporta nomi e cognomi di consiglieri ed ex consiglieri coinvolti in giri di corruzione, mazzette. Ma alcuni filoni dell’inchiesta la direzione distrettuale antimafia li ha indirizzati verso la procura di Napoli Nord in quanto per i reati contestati non ci sarebbe l’aggravante camorristica. Dunque una volta che il fascicolo da Napoli arriverà ad Aversa poi sarà il pm a dover decidere. Ma per alcuni di loro ci sarebbero già le ipotesi di reato. E si tratterebbe di almeno altri 3 consiglieri comunali.

Ad oggi non ci sono avvisi di garanzia. I diretti interessati non hanno ricevuto comunicazioni da parte della procura. Napoli Nord dovrà approfondire il caso e capire se richiedere misure cautelari o iscrivere solo nel registro degli indagati i diretti interessati. La Procura, intanto, ha già fatto ricorso contro alcune richieste di misure cautelari rigettate nell’ultima inchiesta clan e politica che ha visto già l’arresto dell’ex sindaco Poziello ed ex consiglieri. Certo è che le inchieste su Giugliano non sono ancora terminate e l’attenzione delle Procure sulla terza città della Campania tra comune e organizzazione criminale è incessante.