“Non sono la stampella del sindaco, sono la stampella di Giugliano. A me interessa che la città faccia il salto di qualità. Domani sarà Giugliano che avrà ottenuto opere importanti, non il singolo sindaco”. Sono le parole del consigliere di minoranza Giuseppe Pietro Maisto, nonchè già candidato sindaco di centrodestra, nel corso di Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13.

Maisto ha spiegato qual è la posizione del centrodestra in consiglio comunale e ribadito che, nonistante loro siedano all’opposizione, sono pronti a dare una mano quando ci sono provvediemnti validi. “Noi una mano al sindaco anche perchè non venga ricattato dai singoli consiglieri. Bisogna però fare in modo che l’idea che stiamo portando avanti come centrdestra possa portare dei frutti” ha spiegato Maisto.

“Io vedo quelle che potrebbero essere opere che vanno avanti anche con le prossime amministrazioni: un nuovo modo di fare che vada a premiare la città. Voglio dare un segnale tangibile alla Giugliano del futuro. Dobbiamo guardare oltre gli steccati e ho trovato il sindaco molto sensibile. Parliamo del sindaco, non della sua maggioranza. Noi siamo vicini a lui se dimostra di volere il bene di Giugliano” ha continuato l’ex candidato sindaco.

Sull’ultimo consiglio comunale del 2021, quando 5 consiglieri di maggioranza non si sono presentati in aula facendo mancare il numero legale, Maisto commenta: “Noi siamo da stimolo, le criticità le tiriamo fuori. Bisogna essere però coerenti e chiari: è corretto che dei consiglieri di maggiornaza strumentalmente fanno finta di non essere presenti per dare un segnale al sindaco per non proseguire in un percorso di legalità e trasparenza? Noi siamo, se serve, anche argine al “mercato delle vacche” ma saremo i primi a dire al sindaco se le cose non vanno nel verso giusto”.

Riguardo alle prossime elezioni in città metropolitana Maisto annuncia che “ci sarà al nostro interno un candidato che sta già lavorando” ma “Se il sidnaco dovesse chiedere all’intero consiglio di essere votato in rappresentanza di Giugliano non come Pd, possiamo ragionarci ma se parla da candidato del Pd no”.