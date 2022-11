Si chiamava Carlo Passarelli ed era originario della provincia di Napoli l’uomo morto questa mattina a Maiori, in costiera amalfitana. Il corpo senza vita del 61enne è stato trovato tra due palazzine di via Nuova Chiunzi.

Malore a Maiori, muore in strada davanti a tutti

Come racconta Positano News, la vittima si trovava in strada quando avrebbe accusato un malore. Si è accasciato sull’asfalto ed accorgersi di lui sono stati alcuni passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118, che hanno constatato subito il decesso del 61enne. Sul posto sono poi accorsi i carabinieri della Stazione di Maiori, intervenuti per i rilievi del caso.

In un primo momento si è ipotizzato che Passarelli potesse essere caduto per poi battere la testa a terra. Tuttavia, dall’analisi delle immagini di videsorveglianza della zona, nella disponibilità dei carabinieri, si nota come l’uomo si sia accasciato da solo, probabilmente vittima di un infarto. Del decesso è stato informato il magistrato di turno. La notizia intanto ha fatto il giro di Maiori. Noto a tutti come “Carletto”, il 61enne, pur essendo originario del napoletano, viveva da anni in Costiera, dove accudiva la mamma e il fratello.

Il precedente

Ieri la nostra redazione ha diffuso la notizia della morte di Guglielmo Adiletto, lo chef 36enne originario di Pozzuoli colto da un malore mentre si trovava ad Amsterdam, in Olanda. La salma di Guglielmo sta rientrando in Italia per i funerali che si terranno nella giornata di domani.