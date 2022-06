Dopo due anni di stop, oltre alla festa per la Madonna della Pace a Giugliano tornano anche le dirette di Teleclubitalia per seguire passo passo in tv i festeggiamenti.

La pandemia aveva fermato la festa ma da sabato 4 giugno tutto ritorna come prima. Ci saranno infatti sia la processione che il volo dell’angelo. Teleclubitalia per questo ha previsto nuovamente una settimana di dirette per far vivere la festa anche a chi non potrà essere fisicamente presente perchè in ospedale, impossibilitato dal Covid o lontano dalla città.

Madonna della Pace: le diretta di Teleclubitalia

Si parte già da domani, 2 giugno, con le prove del volo dell’angelo dalle ore 17 in tv e sui nostri canali social.

Sabato 4 giugno invece dalle 18.30 seguiremo l’intronizzazione della Vergine con collegamenti dalla processione di via Epitaffio fino all’arrivo in piazza Annunziata.

Lunedì 6 giugno tornano le “12 ore con Maria”. Dalle 9 del mattino seguiremo live prima la santa messa dal Santuario dell’Annunziata poi processione e i due voli dell’angelo della giornata.

Mercoledì 8 giugno dalle 19.30 sarà invece possibile seguire in tv il tradizionale appuntamento con il Rinnovamento dello spirito.

Sabato 11 giugno invece è il momento dell’ottava e dunque, come per il lunedì, saremo in diretta da mattina a sera per mostrarvi tutta la giornata di fede, processione e i due voli dell’angelo.

Infine lunedì 20 giugno alle 19 la nostra emittente trasmetterà l’estrazione della lotteria.

In ogni diretta ci saranno collegamenti live con ospiti che commenteranno la festa e contributi storici e non solo. Uno sforzo quello di Teleclubitalia che si rinnova dunque anche quest’anno per raccontare la festa anche in televisione, in particolare per chi non può parteciparvi di persona.