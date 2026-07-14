Giugliano, Pino Mele fugge dalla comunità terapeutica: è ricercato dalle forze dell’ordine

È ricercato dalle forze dell’ordine il giuglianese Giuseppe Mele, detto “Pino”, che da alcuni giorni si è allontanato dalla comunità terapeutica, in provincia di Campobasso, nella quale era ospitato, facendo perdere le proprie tracce. L’uomo era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e, con la sua fuga, avrebbe violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Mele era stato condannato a 4 anni e 5 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tre mesi fa trasferito in un centro di recupero nell’ambito del percorso previsto dalla misura alternativa alla detenzione. L’allontanamento non autorizzato dalla struttura ha fatto immediatamente scattare le ricerche.

Giuseppe Mele ricercato dopo l’allontanamento dalla comunità

Dopo la segnalazione della sua irreperibilità, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciarlo e riportarlo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al momento non si conosce la sua destinazione né dove possa essersi rifugiato.

Secondo quanto emerso, Giuseppe Mele, conosciuto come “Pino”, sarebbe ritenuto vicino alla fazione scissionista del clan Mallardo, in particolare al gruppo che faceva capo a Michele De Biase, detto “Paparella”.

Indagini e ricerche in corso

Gli investigatori stanno portando avanti tutti gli accertamenti utili per localizzare l’uomo, mentre proseguono le attività di ricerca sul territorio. L’allontanamento dalla comunità rappresenta una violazione delle condizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali e potrebbe comportare la revoca della misura alternativa.