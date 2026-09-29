Parete. Festeggiamenti in onore della Madonna che scioglie i nodi e Volto Santo, ieri la messa in diretta

Parete. Un’atmosfera di profonda devozione e grande partecipazione ha caratterizzato la celebrazione svoltasi ieri a Parete, presso la parrocchia della Santissima Trinità, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna che scioglie i nodi e del Volto Santo. La comunità si è stretta attorno alla solenne celebrazione eucaristica, presieduta da Mons. Pasquale Di Luca, Rettore della Basilica Minore del Gesù Vecchio di Napoli. La Messa è stata seguita in diretta televisiva su teleclub da tantissimi fedeli, in tanti erano presenti nel cortile della chiesa. A prendere parte alla celebrazione anche il clero cittadino e le istituzioni. A seguire la statua dlla madonna e l’immagine del volto santo sono stati portati in processione tra le strade della cittadina casertana, rinnovando un forte momento di fede e coesione comunitaria. Tanti i devoti venuti dalla puglia e dai comuni limitrofi.