Un 62enne di Maddaloni è stato denunciato per aver rubato fiori all’interno del cimitero. Probabilmente le piante erano destinate ad essere rivendute in occasione della commemorazione dei defunti.

Maddaloni, sorpreso a rubare fiori dai loculi: denunciato 62enne

La notte scorsa, a Maddaloni, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno deferito, in stato di libertà per furto aggravato, un sessantaduenne del luogo. I militari dell’Arma nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso l’uomo a bordo dell’autovettura in uso fermo nelle adiacenze del cimitero.

Constatato il fare nervoso e sospetto del balordo, i militari lo hanno identificato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nell’auto, gli uomini della Benemerita hanno ritrovato sei piante risultate asportate poco prima da alcuni loculi. Un comportamento illegale, quello di rubare fiori al cimitero, che è ancora più diffuso e radicato durante le festività legate alla celebrazione dei defunti.