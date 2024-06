Un 25enne, già ai domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia a Maddaloni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, il giovane aveva inveito contro la madre di 58 anni e aggredito la sorella di 41 anni, intervenuta per difendere la mamma. Durante l’aggressione, ha colpito la sorella con il telecomando della TV.

25enne ai domiciliari aggredisce mamma e sorella, arrestato dai Carabinieri

Le vittime hanno raccontato ai Carabinieri che il giovane, sottoposto agli arresti domiciliari per una truffa commessa nell’agosto 2023 ad Amalfi, da mesi manifestava intolleranza verso la misura restrittiva con atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti nei loro confronti. Questi comportamenti sono diventati via via più frequenti, culminando in episodi di distruzione di suppellettili e danneggiamento di porte e infissi dell’appartamento familiare.

L’intervento del personale sanitario del 118 si è reso necessario per medicare la ferita alla gamba del giovane, procuratasi infrangendo con un calcio il vetro della finestra della rampa delle scale condominiali. Successivamente, la sorella, recatasi in ospedale per i traumi subiti, è stata medicata e giudicata guaribile in 10 giorni. Il 25enne è ora al carcere di Santa Maria Capua Vetere.