Un topo d’appartamento è stato picchiato dai proprietari di un’abitazione dopo essere stato sorpreso nel tentativo di intrufolarsi all’interno. A finire in manette, dopo l’intervento della Polizia di Stato, un 18enne di origini algerine.

Maddaloni, prova a entrare in casa per rubare: picchiato dai residenti

Teatro della vicenda è Maddaloni, comune del casertano. Come ricostruito dagli investigatori, nella mattinata di ieri, dopo essersi arrampicato sul muro di cinta di un’abitazione, il ragazzo ha tentato di accedere all’interno di quest’ultima attraverso una tapparella, ma è stato notato da alcuni operai del palazzo di fronte che hanno lanciato l’allarme ai proprietari, i quali hanno messo in fuga il ladro.

Il balordo però non si è dato per vinto. Successivamente ha provato ad accedere a un’altra abitazione ma questa volta è stato bloccato dai proprietari con cui ha ingaggiato una violenta colluttazione. Uno dei residenti ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni mentre il 18enne è stato successivamente consegnato agli agenti di Polizia del commissariato di Maddaloni. Dovrà rispondere di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.