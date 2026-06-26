Casaluce, arrestato con quasi un chilo di hashish in casa: giovane finisce in carcere

Un giovane di Casaluce, poco più che maggiorenne, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nella serata di giovedì 25 giugno dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nel casertano.

Fermato durante un controllo in auto

L’arresto è scattato nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale. I militari hanno fermato una Fiat 500 condotta dal giovane e, durante la perquisizione personale e del veicolo, hanno rinvenuto due dosi di hashish per un peso complessivo di circa due grammi. Il ritrovamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione nell’abitazione del ragazzo.

Sequestrato quasi un chilo di hashish

All’interno dell’appartamento i militari hanno scoperto un consistente quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare è stato rinvenuto un panetto di hashish e altra droga della stessa tipologia, per un peso complessivo di circa 890 grammi, oltre a materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. L’intera sostanza stupefacente e il materiale sequestrato sono stati repertati e posti sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.