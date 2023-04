Lutto sul litorale Domizio, Elena muore a 42 anni

L’intera comunità di Mondragone è sconvolta per la tragica notizia della scomparsa di Elena Navoni, una giovane mamma di 42 anni che da tempo lottava contro il male del secolo.

Elena ha combattuto fino all’ultimo istante della sua vita come una guerriera, ma purtroppo il mostro ha avuto la meglio su di una donna che non potrà più riabbracciare i suoi due bambini ed i suoi cari. La terribile notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del web.

Decine i messaggi comparsi sui social in queste ore: “Una notizia che ci ha gelato il cuore. Sul nostro paese piange il cielo e piange il cuore di chi conosceva Elena Navoni … che Dio ed i suoi Angeli possano accoglierti in Gloria…e diano la giusta forza ai suoi bimbi e a suo marito… Vvb Buon Viaggio Elena a te che hai lasciato, lottando, troppo presto questo mondo INGIUSTO”, hanno scritto Roberto e Gessica. ”

“Non ci sono parole per questa bruttissima notizia, chi come me ha avuto la fortuna di conoscerti sa bene che splendida persona sei stata. Grazie per tutte le belle parole che mi hai sempre esternato. Avrò sempre un Bell ricordo di te. Veglia sempre sulla tua famiglia sopratutto sui tuoi piccoli”, ha scritto Vincenzo.