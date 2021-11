La comunità di Saviano piange la scomparsa di Nancy Strocchia, 18 anni, del posto. La ragazza è deceduta probabilmente a causa di un malore improvviso.

Lutto nel Napoletano, Nancy muore a soli 18 anni: “Vola in alto piccolo angelo”

A dare notizia dell’improvvisa dipartita è il sindaco del piccolo comune del Napoletano, Vincenzo Simonelli: “Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico”.

Dopo aver appreso della tragica notizia, sono partiti inevitabilmente i tam tam sui social da parte di amici e conoscenti della 18enne.

“Tutte le mie preghiere e quelle degli altri in questi giorni non sono bastate. Ti ho voluta ricordare cosi com’eri, sempre sorridente e nello stesso momento una persona umile e speciale per tutti. Te ne sei andata senza poterci dire niente né salutare né vederci, hai rimasto dentro tutti un dolore che non si colmerà mai. Da quel maledetto sabato sera non si è capito più nulla su di te è successo tutto così in un attimo e a 18 anni non si possono rimanere sogni che non potrai più realizzare. Mi dispiace tantissimo”, è il ricordo di Giovanni.

“Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della bellissima Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico. Queste sono le tragiche vicende della vita”, commenta Ciro.