È morto a soli 39 anni Salvatore Russo, giornalista campano, originario di Torre del Greco ma residente da anni con la famiglia a Santa Maria Capua Vetere. Si sono celebrati oggi, alle 16, i funerali presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione della città del Foro.

Lutto nel mondo del giornalismo campano, Salvatore muore a soli 39 anni

Sulle cause del decesso c’è il massimo riserbo ma combatteva da tempo contro una malattia, alla quale si è arreso in questi giorni. Salvatore lascia affranti dal dolore la moglie Claudia la piccola Sofia. Tanti i presenti per l’ultimo saluto.

Sui social sono decine i messaggi apparsi per ricordarlo. Ex direttore di Vesuviolive, ha dedicato la sua vita alle notizie e al mondo del giornalismo. “Da te ho imparato tutto quello che conosco di questo mestiere – scrive Nunzio -, quelli condivisi nella redazione che hai diretto per anni sono stati anni bellissimi. Il ritiro a Dimaro, dove scattammo questa foto è uno dei ricordi più belli. Oggi non trovo le parole per salutarti”.