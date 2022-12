E’ morto Pelé. Il campione brasiliano aveva 82 anni ed era da oltre tre settimane ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove le sue condizioni peggioravano di settimana in settimana a causa di un tumore al colon.

Lutto nel mondo del calcio: è morto Pelè

Pelé, all’anagrafe Edson Arantes Do Nascimento, è nato il 23 ottobre 1940 a Tres Coracoes, nello Stato del Minas Gerais. Il Re del Calcio – “O Rei” – era stato ricoverato a San Paolo per forti complicazioni. Record FIFA di reti realizzate in carriera (1.281 su un totale di 1.363 partite giocate, tra cui le amichevoli), è stato il centrocampista e attaccante tra i più amati di sempre.

Ha trascorso la sua carriera quasi tutta con il Santos: 17 anni, dal 1957 al 1974. Poi due anni negli Stati Uniti, ai New York Cosmos, prima di appendere gli scarpini al chiodo. È stato l’unico ad aver vinto tre Mondiali. Per la Fifa, il CIO e l’IFFHS, Pelé è stato il calciatore del XX secolo.