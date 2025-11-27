Lutto nel Casertano, il giovane Rocco Amato trovato senza vita a Barcellona

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Francolise, in provincia di Caserta. Il giovane Rocco Amato, originario della frazione Sant’Andrea del Pizzone, è stato trovato senza vita a Barcellona, dove si trovava nei giorni scorsi. La notizia ha sconvolto familiari e amici.

La scomparsa a Barcellona: l’allarme degli amici

La vicenda è iniziata domenica scorsa, quando gli amici di Rocco non sono riusciti più a mettersi in contatto con lui. Del giovane si era completamente perse le tracce. A quel punto è scattato l’allarme temendo il peggio. Gli amici, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, hanno lanciato l’allarme temendo il peggio. Nelle ore successive sono circolati diversi appelli sui social, nella speranza che qualcuno potesse fornire informazioni utili al suo ritrovamento.

Il ritrovamento del corpo e la diffusione della notizia

La speranza si è però tragicamente spenta nelle ultime ore, quando è arrivata la conferma del ritrovamento del corpo senza vita di Rocco Amato sempre a Barcellona. Una notizia che ha lasciato attonita l’intera comunità di Francolise e, in particolare, la frazione di Sant’Andrea del Pizzone, dove la famiglia del giovane è molto conosciuta. Resta ancora il massimo riserbo sulle circostanze che hanno portato al decesso del ragazzo. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire cosa sia realmente accaduto, ma al momento non ci sono certezze sulle cause della morte.