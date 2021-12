La città di Capodrise si sveglia con una triste notizia. Elisa Cipullo, studentessa 18enne, originaria del posto, è morta poche ore fa. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare.

Lutto nel Casertano, Elisa muore a soli 18 anni: domani i funerali

Come spesso accade, la notizia della morte della 18enne è iniziata a circolare sui social. Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia di Elisa, tra l’altro molto conosciuta in città. La sorella Anna Maria è stata infatti consigliere comunale del piccolo comune in provincia di Caserta.

“Dicono che Dio sceglie sempre gli angeli più belli accanto a sé..ed oggi si è preso il più bello vola in alto mia piccola Elisa vola libera in Un mondo migliore dove non esiste più nessun dolore..un giorno ci rincontreremo”, scrive un parente.

I funerali di Elisa Cipullo si terranno giovedì 9 dicembre presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo alle ore 15. La scomparsa di Elisa ha sconvolto tutti, lasciando un grande vuoto nella comunità di Capodrise.