Lutto in Alta Irpinia per la morte di Teresa Perna, 37 anni appena. La donna, originaria di Lioni, era stata sottoposta a un intervento di trapianto al cuore. È morta dopo 27 giorni di agonia all’ospedale Niguarda di Milano.

Lutto in Irpinia, fallisce il trapianto di cuore: Teresa muore a 37 anni

Come specifica Ottopagine, Teresa era affetta da una miocardite ipertrofica congenita. Il suo corpo adesso si trova presso l’obitorio del complesso sanitario milanese dove verrà effettuato un esame diagnostico per capire cosa sia accaduto e perché il cuore trapiantato non sia ripartito.

Lutto sui social

Intanto sui social sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio per Teresa. A Lioni la notizia è piovuta come un fulmine a ciel sereno. “Ci hai lasciati così, senza parole, la nostra piccola grande guerriera, sei sempre stata la più forte, ora dacci la forza di sopportare questo dolore immenso che hai lasciato Salutami tanto zia, ora sarà finalmente felice di averti al suo fianco per sempre”, scrive Marika.

“Dolce ragazza dal cuore umile che tu possa riposare in pace tra le braccia della tua adorata mamma“, scrive Antonio. Ancora non è nota la data dei funerali. Dipende da quando il corpo della 37enne verrà riconsegnato ai familiari dopo gli accertamenti medici predisposti dal personale medico del Niguarda.