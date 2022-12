Un improvviso dolore al petto, la richiesta di aiuto ai colleghi, poi la morte. La vittima è Fabio Paiella, un 50enne di Pietramelara, comune dell’alto casertano. L’uomo stava rientrando da un viaggio di lavoro quando si è sentito male.

Dolore al petto: Fabio muore di rientro da un viaggio di lavoro

I contorni della vicenda – come spiega Paesenews – sono ancora poco chiari. Fabio, dipendente di un’azienda pietramelarese, si era recato in trasferta a Perugia, in Umbria, per una serie di interventi presso una ditta locale. Al rientro, durante il tragitto verso la Campania, avrebbe accusato delle fitte al torace in presenza dei colleghi con cui stava viaggiando. Avrebbe detto loro di non sentirsi bene e di fermarsi.

Sarebbero scattati i soccorsi, che si sono però rivelati inutili. Fabio è morto poco dopo lasciando sgomenti e increduli gli amici. La notizia è arrivata presto a Pietramelara, gettando anche i parenti nello sconforto. Non si conoscono le cause del decesso, ma potrebbe trattarsi di un arresto cardiocircolatorio. La comunità del piccolo paese dell’Alto Casertano è stata di recente già colpita dal lutto di Rosemary Romano, la mamma di 33 anni originaria di Pratella colpita anche lei da un malore killer che non le ha lasciato scampo.

Foto: Paesenews.it