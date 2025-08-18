Napoli piange la prematura scomparsa di Fabiana Manna, figura molto amata e stimata nell’ambiente culturale cittadino. La notizia della sua dipartita, diffusa ieri dalla famiglia e dallo staff del Teatro Palapartenope, ha suscitato profonda commozione in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

Lutto al Teatro Palapartenope: addio a Fabiana Manna

Il teatro partenopeo, punto di riferimento della musica e dello spettacolo in città, ha voluto ricordare Fabiana con un messaggio di cordoglio e rispetto: “Con profondo dolore, la famiglia Manna e tutto lo staff del Teatro Palapartenope comunicano la prematura dipartita della Sig.ra Fabiana Manna. In segno di rispetto gli uffici resteranno chiusi”.

Un gesto che testimonia il legame umano e professionale che Fabiana aveva saputo costruire con colleghi, artisti e pubblico, diventando parte integrante di una realtà culturale che da anni porta a Napoli alcuni dei più grandi eventi musicali e teatrali.

Le esequie si terranno oggi, 18 agosto, alle ore 17 presso la Parrocchia di San Giuseppe Confessore, in Via Antonio Beccadelli 96, a Napoli.