Lutto ad Aversa: è venuto a mancare improvvisamente Paolo Andreozzi, 37 anni. Il giovane è stato stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto.

Lutto ad Aversa, Paolo muore improvvisamente a 37 anni

I social network sono stati inondati di messaggi di cordoglio. Paolo era molto conosciuto ad Aversa, dove la sua famiglia gestisce un caseificio (prima a via Roma ed oggi in via Garofalo), ma anche in tutto l’agro aversano. Il ragazzo si sarebbe sentito male accasciandosi al suolo. I soccorsi si sono rivelati inutili.

I funerali di Paolo si celebreranno martedì 10 dicembre alle 16,30 alla chiesa del Santo Spirito ad Aversa. Il 37enne lascia i genitori Umberto e Giuseppina, i fratelli Gennaro e Vincenzo e la compagna Giusy. “Non potrò mai dimenticarti: eri come un fratello”, scrive Luigi su Facebook.