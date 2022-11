Travolto da un’auto controsenso a Marcianise. E’ morto Giovanni Menditto, il 90enne di Trentola Ducenta coinvolto mercoledì scorso in un incidente avvenuto in via XXI Aprile.

Lutto a Trentola Ducenta, contromano si schianta contro un’altra auto: morto un 90enne

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale di Marcianise, un giovane alla guida della sua macchina, mercoledì scorso, nell’incanalarsi verso la zona del cimitero nuovo, ha imboccato via XXV aprile nella direzione opposta. Dopo aver percorso alcuni metri, ha tamponato nella fiancata l’auto condotta da Giovanni, il 90enne di Trentola Ducenta.

Dopo lo schianto, la vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Tuttavia, dopo tre giorni di ricovero e nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita, il suo cuore ha smesso di battere. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia. Il ragazzo alla guida dell’altra auto adesso potrebbe rispondere di omicidio stradale.

Foto: repertorio