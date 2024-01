Lutto a Trentola Ducenta. Questa notte è deceduto lo storico capo degli accollatori della Festa di San Michele Arcangelo. Si tratta di Raffaele di Caprio.

Lutto a Trentola Ducenta, morto nella notte Raffaele di Caprio

Molto amato dalla comunità trentolese, era parte della storia della festa patronale. Di Caprio guidava il gruppo di accollatori che traina il carro con l’effigie di Michele Arcangelo, protettore della frazione di Trentola.

Raffaele aveva 72 anni. La notizia si sta rapidamente diffondendo in queste ore e sta gettando nello sconforto tutti i devoti del Santo che vedevano in lui un punto di riferimento per i festeggiamenti patronali. Non è stata ancora comunicata la data dei funerali.