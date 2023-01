Sono sotto choc le due comunità di Teverola e Casaluce, nell’agro aversano, per la morte di Enza Improda. La donna, 54 anni, è stata stroncata da un malore nel sonno.

Lutto a Teverola e Casaluce: Enza muore nel sonno a 54 anni

Enza si sarebbe addormentata per non riaprire mai più gli occhi. Quando i parenti hanno provato a scuoterla per svegliarla, non dava segni di vita. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Il suo cuore ormai aveva smesso di battere. Non sono chiare le cause del decesso. Potrebbe essersi trattato di un aneurisma o di un arresto cardiocircolatorio. Ieri, martedì 3 gennaio, si sono celeberati i funerali della 54enne presso la Parrocchia S.Nicola a Piro a Casaluce. Enza lascia un marito, Angelo, e due figli, Antonio e Luciano.

Il cordoglio sui social

Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social rivolti alla famiglia. Tra i tanti quello dell’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” Teverola “Il DS, il Dsga, il personale Ata, i docenti partecipano al lutto che ha colpito Angelo di Caprio per l’improvvisa dipartita dell’adorata moglie. Non ci sono parole, solo un abbraccio forte da tutti noi”. E poi il ricordo di una collega, Chiara: “Sei stata speciale nelle nostre vite e hai condiviso con Noi molte delle tue scelte più grandi. Rimarrai sempre nei nostri cuori e non dimenticherò mai la tua dolcezza e le tue parole speciali che hai sempre usato nei momenti più importanti della nostra crescita aziendale”.