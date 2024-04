È giorno di lutto nel quartiere di San Gregorio Armeno, per la morte del maestro presepiaio Alessandro Starini, 49anni, erede della storica bottega Starini della via dei Decumani, deceduto per un malore improvviso, giovedì 18 aprile 2024.

Lutto a San Gregorio Armeno, Alessandro muore dopo malore improvviso

Le botteghe artigiane sono rimaste chiuse in segno di rispetto per l’artigiano prematuramente scomparso.

Alessandro era in casa quando si sarebbe sentito male. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. “La chiamata è arrivata intorno alle 16.50. È partita una prima ambulanza, poi subito dopo sono partite un’altra ambulanza medicalizzata e una moto. Intervento eseguito nei tempi, dopo 8 minuti eravamo sul posto, come risulta dalla scheda. Il paziente è deceduto poi in Ospedale al Pellegrini”.