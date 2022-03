Lutto a Quarto per la morte di Nicola Sabatino: il giovane aveva 27 anni ed è deceduto nelle scorse ore. Lacrime e dolore tra coloro che lo conoscevano per questa tragica perdita. Domani l’ultimo saluto alle 10:30.

Lutto a Quarto: giovane muore a 27 anni

Dramma a Quarto per la scomparsa di Nicola, ragazzo residente in città, morto a soli 27 anni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha gettato nello sconforto amici e parenti della vittima, increduli per quest’improvvisa scomparsa.

“Certe notizie non dovrebbero mai arrivare. Certe tragedie non dovrebbero mai accadere. Ci si sente davvero impotenti davanti a tanto dolore. Ci si sente confusi, inermi di fronte a sofferenze che non riusciamo a vedere, non riusciamo a comprendere, non vogliamo accettare. L’unica cosa che possiamo fare è stare vicini a Paolo, Stella, Vincenzo, a tutta la famiglia ed i suoi cari. Con rispetto, in silenzio. Riposa in pace, anima bella” scrive il sindaco Antonio Sabino.

L’ultimo saluto

I funerali del giovane saranno celebrati domani, domenica 6 marzo, nella Parrocchia Gesù Divino, alle ore 10:30.