Lutto a Quarto, in provincia di Napoli, dove è morta Maria Guido, 32 anni. La giovane sarebbe stata colpita da un infarto, che non le ha lasciato scampo.

Quarto, Maria Guido muore a 32 anni

Lascia il marito Dario e un bambino. Dopo la notizia del decesso della 32enne, sui social è partito il tam tam da parte di amici e conoscenti della ragazza.

In queste ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio rivolti al marito e alla famiglia di Maria. “Stamattina come sempre apro Facebook e mentre scorro la home, leggo un post che mi ha gelata. Per un attimo la mia mente si è fermata, non riuscivo a credere a ciò che stavo leggendo, una ragazza che ho conosciuto anni fa. Il sabato era un appuntamento fisso per i tuoi capelli. Per quello che ti ho conosciuto posso dire che eri una ragazza umile, dolce, premurosa che amava la vita. Non ci sono parole. Non doveva succedere proprio a te, che avevi una vita davanti. Dovevi crescere il tuo piccolino!”, scrive Giusy. I funerali si terranno domani, 1 febbraio, alle ore 11:39 nella Parocchia di San Castrese di Quarto.