Due comunità in lutto per la morte di Vincenzo Pirozzi, 32 anni appena. Il giovane è prematuramente scomparso al culmine di una lite con la fidanzata. Sono decine in queste ore i messaggi di lutto sui social network.

Giugliano e Qualiano in lutto per Vincenzo Pirozzi

Il ragazzo, secondo le prime informazioni che circolano tra amici e conoscenti, sarebbe stato vittima di un incidente e sarebbe precipitato dall’ottavo piano di un palazzo di Castel Volturno dove conviveva con la compagna. La notizia del suo decesso ha sconvolto tutti coloro che lo hanno conosciuto in vita. Vincenzo era noto anche a Giugliano, dove aveva frequentato il Liceo De Carlo di via Marchesella. Da diversi anni viveva in Inghilterra per motivi di lavoro, una decisione che lo aveva allontanato a malincuore dalla sua terra natale. In questi mesi aveva però fatto rientro in provincia di Napoli.

I messaggi sui social

Lungo e commosso il messaggio apparso sulla pagina Facebook ‘La Voce di Qualiano‘: “Di fronte alla morte ogni parola sembra superflua. Eppure, in questi momenti di sconforto e dolore è importante trovare le parole adatte per mostrare la propria vicinanza e dispiacere alla famiglia Pirozzi per la prematura scomparsa di Vincenzo. Un giovane ragazzo straordinario voluto bene da tutti. Una bellissima persona che amava la vita. Ci uniamo a voi e al vostro momento di dolore profondo, vi siamo vicini in questa disgrazia che la vostra bella famiglia non meritava. Le nostre più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve”

“Non ci posso credere, sono rimasta senza fiato. Un pugno allo stomaco, cosa hai combinato. Facevi una festa ogni volta che mi vedevi, ti ricorderò per sempre. Un amicone. Rip fratello”, scrive Antonello. E ancora: “Bro’ cosa hai combinato, mi hai spezzato il cuore. Vincenzo Pirozzi sei sempre nel mio cuore…. R.I.P. fratello”.