Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, la tragica vicenda della donna di 33 anni di Pompei ricoverata in condizioni disperate all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Quella che doveva essere una giornata di felicità per la nascita della sua seconda bambina si è trasformata in una tragedia che ha spezzato una giovane vita e sconvolto un’intera comunità. Ad anticipare la notizia è Agro24.it.

Lutto a Pompei, mamma 33enne muore dopo aver dato alla luce la sua bambina

La donna aveva affrontato una gravidanza senza particolari complicazioni e il 2 gennaio aveva partorito a Sarno. Subito dopo il parto, però, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate: una grave e improvvisa emorragia cerebrale, presumibilmente legata a un brusco innalzamento della pressione arteriosa, l’ha colpita senza lasciarle scampo.

Trasferita d’urgenza nel reparto di Rianimazione del centro neurochirurgico di Nocera Inferiore, la 33enne ha lottato per tre giorni tra la vita e la morte. Nelle ultime ore il quadro clinico è ulteriormente degenerato, rendendo vani tutti gli sforzi messi in campo dall’équipe medica. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la città di Pompei, dove in tanti si erano uniti in preghiera sperando in un miracolo. La giovane lascia il marito e due figlie: la primogenita e la neonata, che sta bene ma crescerà senza poter conoscere l’amore e l’abbraccio della propria madre.