Un incidente ha strappato prematuramente alla vita Luca De Marinis, pizzaiolo 37enne campione del mondo del 2019. Fatale una caduta dalla motocicletta. Il giovane sarebbe morto sul colpo.

Lutto a Napoli e ai Camaldoli: muore il pizzaiolo Luca De Marinis. Appello per riportare la salma in Italia

Originario dei Camaldoli, e soprannominato dagli amici “Picchio”, Luca era molto conosciuto nel mondo enogastronomico. La pizza era la sua passione e l’aveva spinto in giro per il mondo, dove aveva raccolto riconoscimenti e premi internazionali. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. La notizia della sua morte improvvisa è stata accolta tra dolore e incredulità.

«Eri il sole amico mio – scrive Rita -, un sole splendente, la gioia di vivere, la determinazione di chi non si arrende mai e si riscriveva ogni volta che lo si richiedeva, la generosità di chi non risparmia aiuto e sostegno». E Vincenzo, uno dei suoi migliori amici: «Luca dimmi che è uno scherzo, chiamami e prendimi in giro come fai tu anche questa volta. Mi devi insegnare a portare la motocicletta, devo lavorare con te, aiutarti a sfrattare casa vecchia e tagliare l’erba. Luca, dobbiamo andare agli studios, dobbiamo vede Los Angeles, Hollywood e mi devi venire a prendere martedì».

Appello su GoFundMe

Per riportare la salma in Italia, gli amici hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: “Le spese da affrontare sono numerose: dal trasporto dall’America in Italia, alle pratiche amministrative necessarie, fino all’organizzazione del funerale. A queste si aggiungono tutti i costi imprevisti che una famiglia deve affrontare in circostanze così tragiche e complesse”.

La notizia della morte di Luca ha sconvolto tutta la città e la solidarietà non si è fatta attendere, in soli due giorni sono stati donati oltre 18 mila euro, ma le donazioni crescono di ora in ora. “La famiglia di Luca non ha chiesto nulla – tengono a precisare gli organizzatori della campagna – questa iniziativa è nata spontaneamente da alcuni amici che vogliono far sentire alla famiglia quanto amore il Picchio ha lasciato dietro di sé”.