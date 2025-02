Due nomi, due vite spezzate troppo presto. Alessia Cipolletta, 35 anni, e Simona Della Corte, 33 anni, entrambe di Mugnano, nonostante la loro battaglia contro il cancro, sono decedute. A ricordarle, in un messaggio commovente, è il sindaco Luigi Sarnataro.

Lutto a Mugnano, Alessia e Simona muoiono a trent’anni dopo battaglia contro il cancro

“Due giovani ragazze di Mugnano che ieri ci hanno lasciato, sconfitte non dalla mancanza di forza, ma da un male silenzioso e feroce: il cancro, e nello specifico, la leucemia”, scrive il primo cittadino. La coincidenza con la Giornata Mondiale contro il Cancro rende la loro scomparsa ancora più dolorosa. “Il cancro non è solo una malattia, è una battaglia quotidiana che troppe persone combattono, spesso in silenzio, con coraggio e speranza. È una prova che segna non solo chi la affronta, ma anche chi resta, chi ama, chi lotta accanto, chi spera fino all’ultimo respiro. Ci stringiamo con dolore alle famiglie di Alessia e Simona, portando nel cuore il loro sorriso, la loro storia, la loro battaglia”, conclude Sarnataro.