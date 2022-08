Si è accasciato in piazza in preda a un malore improvviso. Roberto Roma, 45enne originario di Mondragone, è morto così a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, dove risiedeva da qualcuno anno per ragioni di lavoro. La Procura locale ha deciso di disporre un esame autoptico sulla sua salma per risalire alle esatte cause del decesso.

Lutto a Mondragone, Roberto muore in piazza in preda a un malore: disposta autopsia

Secondo quanto riporta Casertace.it, Roberto, al momento della tragedia, stava facendo ritorno a casa da una serata con gli amici nella notte tra sabato e domenica. Sarebbe sceso dalla macchina in piazza Castello quando si sarebbe sentito male. Uscito dall’abitacolo della sua vettura, è stramazzato al suolo perdendo i sensi. A quel punto sono scattati i soccorsi, ma i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati presto inutili.

La prima ipotesi sulla morte sembrerebbe essere quella di un arresto cardiaco ma, per fare piena luce sulle cause, la procura ha disposto esami più approfonditi. La notizia ha fatto presto il giro della città di Mondragone ma anche di Poggio Renatico, dove il 45enne viveva da anni ormai. Aveva lavorato anche come camionista per poi mettersi in proprio. Era conosciuto da molti che hanno espresso il proprio cordoglio sui social, appena la Pro Loco stessa ha dato l’annuncio. “Ciao ’Bangareno’ – scrive un amico – Riposa in pace, più che la tua mancanza improvvisa ci ha stravolto saperti andare via così giovane.. Ci dispiace tantissimo”.