Lutto nel casertano per la tragica scomparsa di Nicoletta Paribello. La giovane donna, dipendete di uno store, è deceduta all’età di 37 anni. Lascia il marito Alfonso e un bimbo piccolo.

Lutto a Marcianise: addio a Nicoletta, aveva 37 anni

La drammatica notizia ha fatto immediatamente il giro del web. A ricordarla sui social è don Raffaele D’Agosto: “Celebriamo nella fede questo momento che è un momento di dolore. Celebriamo cioè da credenti in Gesù morto e risorto questo pianto lungo di una vita di 37 anni. Ma Nicoletta non è persa, mamma non è persa. Questa è la nostra fede! Perché voi capite che le lacrime che sono scese in questo tempo è il dolore che non ha nome, che ognuno di noi porta in cuore. Se è così grande il nostro dolore, posso immaginare il dolore vostro, di chi a Nicoletta ha dato la vita, di chi le è marito, figlio, fratello, sorella, di tutti… È un dolore che non ha nome e noi vogliamo portare questa impronunciabilità del nostro dolore lì soltanto dove può essere pronunciato: davanti al Signore morto e risorto”.

I funerali saranno celebrati domani alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria della Sanità in via Foglia.