Lutto a Giugliano per la morte di Luigi Di Domenico, per tutti “Gigino ’o salumiere”. Persona stimata e rispettata, si è spento a 80 anni. Ha rappresentato per generazioni un punto fermo della comunità giuglianese grazie alla sua storica bottega di alimentari in via Palumbo, nelle vicinanze dell’attuale sede dell’INPS.

Lutto a Giugliano, è morto Luigi Di Domenico: era uno storico negoziante di via Palumbo

Il negozio, rimasto attivo fino alla fine degli anni Novanta, non era soltanto un luogo dove fare la spesa, ma anche uno spazio di socialità, dove si incontravano molte delle famiglie più conosciute della città. Lascia nel dolore la moglie Angela e i figli, tra i quali Francesco, oggi consigliere comunale di Giugliano. Accanto a loro, i fratelli, la sorella, i nipoti e tutti i familiari che lo hanno sempre circondato con affetto.

Le esequie si terranno domani, 11 settembre 2025, alle ore 16:00 presso la parrocchia San Marco Evangelista di Giugliano. L’intera città si unisce al cordoglio della famiglia per la perdita di una figura che ha saputo lasciare un’impronta profonda nella memoria collettiva.