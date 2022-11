La città di Giugliano piange la scomparsa di Giuliano Ferraro, 51 anni. L’uomo era affetto da un brutto male e, nonostante la sua battaglia, non ce l’ha fatta.

Lutto a Giugliano, è morto Giuliano Ferraro: “Una giovane vita spezzata”

Giuliano era molto conosciuto in città, lascia la moglie Luisa e i figli. La notizia del suo decesso è subito rimbalzata sui social e sono state decine le persone che si sono strette intorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.

“Non ho parole ma solo un immenso dolore. Troppe vite spezzate, troppi giovani ragazzi saliti al cielo. Condoglianze alla famiglia. Rip bellissimo angelo e dai forza alla tua famiglia”, scrive un’utente.

“Non ci sono parole per alleviare il vostro immenso dolore, che il Signore vi dia tanta forza per affrontare questi giorni. Non si può morire così giovane, tanta forza a te Luisa e ai tuoi figli e a te Giuliano il riposo eterno”, è il commento di Mena.

“Cosa penso? Sono arrabbiata, delusa, perché perché la morte. È la fine. di un passaggio su questa terra. Cerchiamo di farcene una ragione. Anche se così non è. Una madre, un padre, un’amico, rimarrà sempre un vuoto incolmabile. Ci abbiamo sperato fino all’ultimo”, scrive Teresa in un post.