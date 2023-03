Ha lottato con tutte le sue forze ma si è dovuto arrendere al male che l’ha strappato alla vita Giuseppe Aversano, 41 anni. L’uomo, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato stroncato da un tumore. Nella giornata di ieri si sono svolti i funerali alle 16 e 30 presso la Chiesa di San Simeone Profeta di Frattaminore.

Lutto a Frattaminore, carabiniere muore a 41 anni

La notizia della dipartita di Giuseppe – detto Peppe dagli amici – ha scosso l’intera comunità atellana, dove il carabiniere era conosciuto e benvoluto. In queste ore sono tanti i messaggi apparsi sui social che testimoniano il cordoglio nei confronti della famiglia aversano. ”Ciao Giuseppe – scrive l’amica Elisa -, non ci sono parole per descrivere la tristezza che ho nel cuore. Eravamo come fratello e sorella, stavamo sempre insieme…quante giornate passate insieme a giocare fino a tardi la sera, quante litigate, quante marachelle fatte insieme…Conserverò questi ricordi che ho con te”.

Un post di condoglianze, su Facebook, arriva anche dal “Milan Club Frattaminore“, di cui il 41enne era socio. “Sarai sempre un esempio di semplicità e di grandezza d’animo che ci accompagnerà per tutta la vita. Le persone come te non si dimenticano ma si ricordano tutti i giorni perché sono quelle a rendere bella l’amicizia. Ci uniamo al dolore che ha colpito il nostro Presidente Aversano Vincenzo per la perdita del caro figlio Giuseppe”.