Non ce l’ha fatta Raffaele De Simone, il pizzaiolo originario di Casalnuovo che era rimasto vittima di un grave incidente a Rio de Janeiro lo scorso aprile. Dopo una lunga degenza in una clinica brasiliana e il successivo rientro in Italia avvenuto l’estate scorsa con un volo militare, il giovane si è spento, lasciando nel dolore familiari e amici.

Lutto a Casalnuovo: morto Raffaele De Simone, il pizzaiolo vittima di un incidente in Brasile

Secondo la versione ufficiale fornita dalle autorità brasiliane, De Simone sarebbe caduto da un muretto, riportando ferite gravissime che hanno reso necessarie cure costose e un lungo percorso di riabilitazione. Il pizzaiolo, che viveva in Germania, si era trasferito in Brasile per seguire l’apertura di una nuova pizzeria, ma il suo sogno si è tragicamente interrotto.

Nella giornata di domani, giovedì 27 marzo alle ore 12,30 a Casalnuovo, si terranno i funerali, ai quali parteciperanno parenti, amici e colleghi che lo ricordano come un professionista appassionato e un uomo dal cuore grande. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, esprimendo profondo cordoglio per la perdita prematura del giovane pizzaiolo.